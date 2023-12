Was nun, Harbour Digital Asset Capital?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Aktuell hat der RSI der Harbour Digital Asset Capital-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 56,79 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Harbour Digital Asset Capital basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Harbour Digital Asset Capital von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Harbour Digital Asset Capital-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Harbour Digital Asset Capital-Aktie beträgt 0,62 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (0,83 HKD) deutlich darüber liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,89 HKD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Harbour Digital Asset Capital auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.