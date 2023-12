Was nun, Hansen Technologies?

Die technische Analyse der Hansen-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,92 AUD mit einer Entfernung von -1,99 Prozent vom GD200 (5,02 AUD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 5,22 AUD, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet, da der Abstand -5,75 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hansen-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich bei Hansen in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Rating für Hansen erfolgt.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien rund um Hansen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell einen Wert von 78,26 aufweist und somit als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine Einstufung als "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung als "Schlecht".