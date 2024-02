Was nun, Hands Form Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Anhand des RSI kann festgestellt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Hands Form-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 76, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und weist darauf hin, dass die Hands Form-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Hands Form-Aktie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hands Form eingestellt. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hands Form-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,52 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 HKD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hands Form. Die Intensität der Diskussionen um das Unternehmen war in etwa normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Hands Form-Aktie demnach ein "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf die einfache Charttechnik als auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.