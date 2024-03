Was nun, Hand Enterprise?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Hand Enterprise, ein Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie, bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,74 Prozent liegt. Die Aktie bewegt sich somit in einem neutralen Bereich, wie von der Redaktion eingeschätzt. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Hand Enterprise im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,05 Prozent, was 26,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -15,93 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -19,16 Prozent, und Hand Enterprise liegt aktuell 22,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Hand Enterprise festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hand Enterprise liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.