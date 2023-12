Was nun, Hainan Airlines?

Die Stimmung und das Interesse an Hainan Airlines haben in den letzten Wochen deutlich nachgelassen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, während die allgemeine Stimmung für die Aktie als schlecht eingestuft wurde.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hainan Airlines-Aktie um 14,56 Prozent unter dem GD200 liegt, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen weist auf ein neutrales Signal hin, da der Kurs um 4,93 Prozent davon abweicht. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass Hainan Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,37 Prozent erzielt hat, was eine Unterperformance von 25,76 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung von Fluggesellschaften bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite von Hainan Airlines um 26,25 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hainan Airlines-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer schlechten Bewertung für den RSI und unterstützt die allgemeine negative Stimmung rund um die Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Hainan Airlines-Aktie aufgrund der abnehmenden Stimmung, der technischen Signale und des Branchenvergleichs als schlecht bewertet wird.