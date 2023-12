Was nun, Guangxi Liugong Machinery?

Die Guangxi Liugong Machinery hat in den letzten Tagen einen Kurs von 6,44 CNH erreicht, was einem Anstieg um +0,47 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Auf der anderen Seite zeigt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz von -9,8 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung von Aktien spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Guangxi Liugong Machinery eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Guangxi Liugong Machinery eine Rendite von 2,94 Prozent auf, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,15 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit einer Rendite von 3,09 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Guangxi Liugong Machinery liegt bei 14, was im Vergleich zu Werten aus der "Maschinen"-Branche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser fundamentalen Stufe.