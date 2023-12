Was nun, Guangshen Railway?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Guangshen Railway als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 40,91 und der RSI25 liegt bei 58,57, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Jedoch zeigen weitere Untersuchungen auch "Schlecht"-Signale in der Anleger-Stimmung. Im Branchenvergleich hat die Guangshen Railway in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,45 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 15,61 Prozent über dem Durchschnitt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Guangshen Railway unterhalb der 200-Tage-Linie liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Sollten Guangshen Railway Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Guangshen Railway jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangshen Railway-Analyse.

Guangshen Railway: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...