Was nun, Guangdong Xinhui Mestt Nylon?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Guangdong Xinhui Meida Nylon in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Guangdong Xinhui Meida Nylon liegt derzeit bei 5,25 CNH, während der Aktienkurs bei 5,49 CNH liegt, was einem Abstand von +4,57 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5,52 CNH, was einer Differenz von -0,54 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Xinhui Meida Nylon beträgt 209, während vergleichbare Unternehmen in der Chemiebranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Einschätzung.