Was nun, Guangdong Tannery?

Das Internet und insbesondere die sozialen Medien können erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Anlegerverhalten haben. Dies wird durch die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung deutlich. Namyue hat eine mittlere Diskussionstätigkeit verzeichnet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Namyue liegt bei 16,67, was auf eine gute Bewertung hindeutet. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse der Namyue-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,43 HKD lag, was einem Rückgang von 17,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Namyue im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,08 Prozent erzielt, was 17,43 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Namyue sogar 26,85 Prozent unter diesem Wert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Namyue gemäß der analysierten Kriterien eine eher schlechte Bewertung erhält. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung führen zu einer neutralen Einschätzung, während der RSI auf eine gute und die technische Analyse auf eine schlechte Bewertung hinweist. Im Branchenvergleich schneidet die Aktie ebenfalls schlecht ab. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.