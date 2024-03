Was nun, Guangdong Great River Smarter Logistics?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor für Anleger, um die Preissituation einzuschätzen. Bei Guangdong Great River Smarter Logistics liegt das KGV bei 27,32, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Guangdong Great River Smarter Logistics. In den letzten Wochen waren die Diskussionen überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Guangdong Great River Smarter Logistics zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich ein positives Bild für die Aktie. Die erhöhte Aktivität und die positive Veränderung der Stimmungsrate deuten auf eine gute Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich für Guangdong Great River Smarter Logistics eine neutrale bis positive Gesamtbewertung aufgrund der fundamentalen Kriterien, der Anleger-Stimmung, des Relative Strength-Index und des Sentiments und Buzz.