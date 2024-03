Was nun, Gray Television?

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Anlegerstimmung gegenüber Gray Television war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Diskussion in den sozialen Medien deutet auf eine überwiegend positive Einstellung hin, mit insgesamt zehn positiven und zwei negativen Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gray Television liegt bei 2,44, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt sich bei Gray Television eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gray Television-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,84 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 6,01 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen Abweichungen auf und führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Insgesamt erhält Gray Television gemäß der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung, wobei die Stimmung als neutral eingestuft wird, während die technische Analyse auf eine negative Entwicklung hindeutet.