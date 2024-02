Was nun, Graham?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Graham liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,25 deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Graham beträgt 0,97 Prozent, was knapp unter dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Graham eine Performance von 7,49 Prozent, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt um -8,89 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,38 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Graham-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (42,4 Punkte) als auch der RSI25 (38,79) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt erhält Graham überwiegend positive Bewertungen in den verschiedenen Kategorien und zeigt eine solide Performance im Vergleich zur Branche.