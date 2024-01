Was nun, GoldQuest Mining?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Goldquest Mining-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 44,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Goldquest Mining basierend auf dem RSI.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Goldquest Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,09 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Goldquest Mining-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40 Prozent erzielt, was 29,72 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,28 Prozent, und Goldquest Mining liegt aktuell 29,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

GoldQuest Mining kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich GoldQuest Mining jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen GoldQuest Mining-Analyse.

GoldQuest Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...