Was nun, Gohigh Data Networks?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für das Unternehmen Gohigh Networks. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite für Gohigh Networks beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0,07 Prozent) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt auch die längerfristige Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Gohigh Networks zeigte hier interessante Ausprägungen, mit einer starken Veränderung der Diskussionsintensität und einer positiven Rate der Stimmungsänderung. Aufgrund dieser Analyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung im Sentiment und Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gohigh Networks beträgt 213, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" weder unter- noch überbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.