Was nun, Global Payments?

Die Aktie von Global Payments wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 7 Analysten bewertet, wobei 6 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Im Vergleich zum letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 146,83 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 9,42 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 134,19 USD. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten also positiv bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 61,61, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Global Payments in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Trotzdem gab es in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Darüber hinaus wurden 6 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt. Insgesamt wird also eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung ermittelt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Global Payments derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei IT-Dienstleistungen. Aufgrund dieser großen Differenz von 4,79 Prozentpunkten, wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.