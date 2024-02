Was nun, Global Clean Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "Global Clean Energy":

Die Stimmung der Anleger bei Global Clean Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zeigen mittlere Aktivität und kaum Veränderungen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von Global Clean Energy bei 0,0636 USD liegt, was -9,14 Prozent unter dem GD200 (0,07 USD) liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 0,08 USD und einem Abstand von -20,5 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird der Kurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Global Clean Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Global Clean Energy damit ein "Neutral"-Rating in allen genannten Abschnitten.