Was nun, Giga Metals?

Giga Metals: Anleger-Stimmung neutral, technische Analyse weist auf "Neutral" hin

Die Anleger von Giga Metals wurden in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Giga Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Giga Metals mit -20 Prozent Entfernung vom GD200 (0,25 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 0,21 CAD auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Giga Metals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt ein neutrales Signal, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Die Werte liegen sowohl im kurzfristigen als auch im mittelfristigen Zeitraum im neutralen Bereich.

Insgesamt ergibt sich daher sowohl aus der Anleger-Stimmung als auch aus der technischen Analyse die Einstufung "Neutral" für Giga Metals. Dies ist für Anleger ein wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung des Unternehmens.