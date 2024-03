Was nun, Genie Energy?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Genie Energy wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv entwickelt, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Genie Energy von 16,09 USD um -13,03 Prozent unter dem GD200 (18,5 USD) liegt. Dies führt zu einem schlechten Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 19,73 USD, was zu einem Abstand von -18,45 Prozent führt und damit ebenfalls ein schlechtes Signal ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Genie Energy liegt bei 76,04 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als schlecht eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher neutral bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genie Energy mit 21,56 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Stromversorger-Branche (125,64). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einstufung aus fundamentaler Perspektive.