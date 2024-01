Was nun, Genesis Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "Genesis Energy":

Die technische Analyse der Genesis Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,38 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,28 AUD liegt somit nur um 4,2 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da der letzte Schlusskurs von 2,23 AUD auch hier nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Genesis Energy liegt bei 68,75, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,79, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Aktie.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Genesis Energy-Aktie sowohl aus charttechnischer als auch aus sozialer und kommunikativer Sicht neutral bewertet werden muss.