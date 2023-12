Was nun, Gambier Gold?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Erg Exploration wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Erg Exploration überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass Erg Exploration weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich für Erg Exploration daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Erg Exploration festgestellt werden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Erg Exploration für diese Stufe daher ein "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Erg Exploration-Aktie ein Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,04 CAD, was einem Rückgang um 42,86 Prozent entspricht. Somit wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Erg Exploration daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien rund um Erg Exploration betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Erg Exploration also hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

