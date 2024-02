Was nun, GBLT?

Weitere Suchergebnisse zu "Gblt":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Gblt zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Gblt in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer schlechten Gesamteinschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Gblt-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein schlechtes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gblt liegt bei 62,75, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation. Insgesamt erhält Gblt daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".