Was nun, Fushiki Kairiku Unso?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Fushiki Kairiku Unso zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittel ist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Fushiki Kairiku Unso die Einstufung "Neutral".

Ein weiterer Indikator, der betrachtet werden kann, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 14,95 Punkte, was darauf hindeutet, dass Fushiki Kairiku Unso überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,39 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird Fushiki Kairiku Unso abweichend als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer neutral eingestellt sind. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Fushiki Kairiku Unso daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass Fushiki Kairiku Unso derzeit ein "Neutral"-Wert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft um +1,26 Prozent über dem Kurs der Aktie, was der Einstufung als "Neutral" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von +9,44 Prozent, was Fushiki Kairiku Unso zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".