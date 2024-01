Was nun, Fox?

Die technische Analyse der Fox-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 31,96 USD, während der aktuelle Kurs bei 30,14 USD liegt, was eine Abweichung von -5,69 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GDBetrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der Wert bei 30,03 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 30,14 USD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage bezüglich der Fox-Aktie in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen verschlechtert hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite ist eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Fox zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für die Fox-Aktie zeigt, dass institutionelle Analysten langfristig ein "Neutral"-Rating vergeben, basierend auf 0 mal "Gut" und 1 mal "Neutral" Bewertungen in den letzten 12 Monaten. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 30,14 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 16,12 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 35 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.