Was nun, Forbidden Foods Ltd?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Forbidden Foods von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge bezüglich Forbidden Foods gegeben hat. Daher wird die Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Forbidden Foods-Aktie. Der RSI7 beträgt 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 45,45 aufweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Forbidden Foods-Aktie aktuell bei 0,02 AUD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs lag bei 0,017 AUD, was einen Abstand von -15 Prozent zum GD200 darstellt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls -15 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse daher als "Schlecht" bewertet.