Was nun, Feel Foods?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Ultra Brands-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurden private Nutzer in sozialen Medien als eher neutral gegenüber Ultra Brands bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ultra Brands-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung laut Relative Strength Index (RSI) führt. Auch der GD50 und GD200 deuten auf ein schlechtes Signal hin, da der Aktienkurs weit von beiden Durchschnittswerten entfernt ist.

Insgesamt wird die Ultra Brands-Aktie sowohl aufgrund des Sentiments und der Diskussionsintensität als auch der technischen Analyse als neutral bis schlecht bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Feel Foods-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Feel Foods jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Feel Foods-Analyse.

Feel Foods: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...