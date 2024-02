Was nun, Encore Wire?

Die Aktie der Encore Wire wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen leiten wir eine langfristige Einstufung von "Gut" ab. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Encore Wire. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 235 USD, während der letzte Schlusskurs bei 227,17 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,45 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Encore Wire-Aktie liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 44,11, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Encore Wire.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Encore Wire von 227,17 USD eine Entfernung von +22,48 Prozent vom GD200 (185,48 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 217,48 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Encore Wire-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die aktuelle Dividendenrendite für Encore Wire beträgt 0,04 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Encore Wire die Einschätzung "Gut".