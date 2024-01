Was nun, Eifelhoehen-Klinik?

Die technische Analyse der Mednation-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 1,91 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,5 EUR, was einem Unterschied von -21,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,59 EUR liegt mit einem Unterschied von -5,66 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Mednation-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Mednation-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,71 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um -7,85 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -52,87 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,57 Prozent hatte, liegt die Mednation-Aktie mit einer Unterperformance von 52,14 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Mednation spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Mednation bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mednation-Aktie liegt bei 54,2, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine eher negative Tendenz für die Mednation-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Branchen- und Sektorvergleich. Die Anlegerstimmung wird hingegen als neutral bewertet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.