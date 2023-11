Was nun, Eddie Stobart Logistics?

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Logistics Development eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Logistics Development daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Logistics Development-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Logistics Development beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Logistics Development-Aktie zeigt einen Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,43, was darauf hindeutet, dass die Logistics Development-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Logistics Development.