Was nun, Ecovyst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Ecovyst wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ecovyst-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment verstärken oder sogar drehen, wodurch sich neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Ecovyst wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ecovyst in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ecovyst-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,44 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,58 USD liegt, was einer Abweichung von -8,24 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 9,49 USD, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Ecovyst-Aktie damit für den RSI, das Sentiment und die Anleger-Stimmung ein "Neutral"-Rating, während sie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung erhält.