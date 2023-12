Was nun, ERI Holdings?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eri diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation in Bezug auf Eri in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eri-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1684,46 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1690 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Eri-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Eri beträgt 2,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Eri weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird Eri damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.