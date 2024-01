Was nun, ENM?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der Enm-RSI liegt bei 66,67, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 68,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt, und somit zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Enm derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,41 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,29 HKD) um -29,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,3 HKD führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Enm im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,48 Prozent erzielt, was 38,54 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4 Prozent, wobei Enm aktuell 30,48 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie von Enm anhand der Analysen aus Bankhäusern und der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Enm in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".