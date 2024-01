Was nun, Dongjiang Environmental?

Die Dongjiang Environmental-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,25 HKD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 1,78 HKD, was einem Unterschied von -20,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 1,78 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Relative Strength-Index wird die Dongjiang Environmental-Aktie aktuell mit einem Wert von 41,67 betrachtet, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden positive Themen verstärkt diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.