Was nun, Deutsche Post?

Die Deutsche Post hat in der Branche "Luftfracht und Logistik" ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,05, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten konnte die Deutsche Post eine Performance von 18,24 Prozent verzeichnen, was einer deutlichen Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite sogar um 13,15 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 4,15 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 %. Diese Differenz von 2,03 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen zu verzeichnen waren. Ebenso wird die Diskussionsstärke in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.