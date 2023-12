Was nun, Design Capital?

Die Design Capital-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht bewertet. Der Kurs liegt aktuell bei 0,07 HKD, was einer neutralen Einschätzung entspricht. In den letzten 50 Tagen hat sich der Kurs nicht wesentlich vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entfernt, was zu der kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200 bei -12,5 Prozent, was die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" hervorbringt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Design Capital-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 50, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die Stimmung der Anleger im Hinblick auf Design Capital ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. In den vergangenen Wochen wurden weder stark positive noch negativen Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist die Design Capital-Aktie eine mittlere Aktivität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.