Was nun, Delhi Bank?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was für die Anleger positiv zu bewerten ist. Die Analyse des Stimmungsbarometers zeigt, dass sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Delhi Bank unterhalten haben. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,89 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Delhi Bank fällt auf, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Delhi Bank weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note.

Der Relative Strength Index (RSI) der Delhi Bank liegt bei 50, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, die als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Delhi Bank daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".