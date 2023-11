Was nun, Dainichi?

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Dainichi derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 709,86 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (727 JPY) um +2,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 718,96 JPY, was einer Abweichung von +1,12 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dainichi diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dainichi festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Somit erhält Dainichi in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird nun Dainichi bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,43 Punkten, was bedeutet, dass die Dainichi-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 45, dass Dainichi weder überkauft noch -verkauft ist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Dainichi somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.