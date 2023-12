Was nun, Curtiss-Wright?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Curtiss-Wright. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,41 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,6 und zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat Curtiss-Wright in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,97 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +7,9 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch 4,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "neutral" Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Curtiss-Wright eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Curtiss-Wright daher eine "neutral" Einschätzung von der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 24,46, was 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "gut" Bewertung.