Was nun, Crunchfish AB?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Analysten haben Crunchfish auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die Nutzer in den sozialen Medien rund um Crunchfish in den vergangenen Tagen aufgegriffen haben, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass Crunchfish überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Crunchfish weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Crunchfish-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Crunchfish-Aktie ein Durchschnitt von 13,17 SEK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,48 SEK, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 5,51 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Crunchfish daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.