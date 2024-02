Was nun, Crown Castle?

In den letzten zwölf Monaten haben 8 Analystenbewertungen für die Aktie von Crown Castle Inc stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 119,63 USD, was einem Aufwärtspotential von 10,54 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 108,22 USD. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Crown Castle Inc ist insgesamt sehr negativ. In den letzten beiden Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Eine Analyse der Meinungen in den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bezüglich Crown Castle Inc durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Crown Castle Inc aktuell als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI einen Wert von 41,22 aufweist. Auch die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einschätzung.