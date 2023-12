Was nun, Cosco Shipping Development?

Der Aktienkurs von Cosco Shipping Development wurde in Bezug auf die durchschnittliche Performance von Aktien aus dem Industrie-Sektor untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Rendite von -1,38 Prozent mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Marine-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite -1,08 Prozent, wobei Cosco Shipping Development auch hier mit 0,3 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Für Cosco Shipping Development liegt der RSI bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cosco Shipping Development-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dabei wurde ein Wert von 2,46 CNH festgestellt, während der letzte Schlusskurs bei 2,43 CNH liegt, was einer Abweichung von -1,22 Prozent entspricht. So wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,32 CNH) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+4,74 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cosco Shipping Development-Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie war überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cosco Shipping Development diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment.