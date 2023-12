Was nun, Commercial Bank Egypt SAE?

Die Commercial Bank - Egypt-Aktie wird unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert, um Anlegern eine umfassende Bewertung zu bieten.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik des Unternehmens beträgt die Dividendenrendite 1,35 Prozent, was 136,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Relation der Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commercial Bank - Egypt-Aktie aktuell bei 8,87 liegt, was 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Commercial Bank - Egypt. Die Diskussionen fokussierten sich hauptsächlich auf negative Themen, und es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Zur Bewertung der Aktiendynamik wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI der Commercial Bank - Egypt-Aktie liegt bei 47,37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 31,58 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend erhält die Commercial Bank - Egypt-Aktie in verschiedenen Bereichen Bewertungen im Bereich "Schlecht", "Gut" und "Neutral". Dieses Gesamtbild führt zu einem Gesamtrating der Aktie als "Neutral".