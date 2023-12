Was nun, Clorox?

Die Clorox-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,68 % auf, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,14 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an sechs Tagen und negative Themen an sieben Tagen dominierten. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten positiver Themen geändert. Aufgrund statistischer Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergibt sich für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Clorox-Aktie abgegeben, wovon eine Bewertung als "Gut", drei als "Neutral" und fünf als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 139,75 USD, was einem Abwärtspotenzial von -1,37 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Clorox liegt bei 52,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der langfristige RSI25 beläuft sich auf 42,85 und resultiert in einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Clorox-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividende, das Anleger-Sentiment, die Analysteneinschätzung als auch den Relative Strength-Index.