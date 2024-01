Was nun, Chinatellite Communications?

Die China Satellite Communications-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt derzeit -5,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -7,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies deutet auf eine kurz- und langfristig negative Entwicklung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die China Satellite Communications-Aktie ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,95 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 56,35 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die China Satellite Communications-Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend negativ. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine insgesamt negative Bewertung der China Satellite Communications-Aktie.