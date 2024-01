Was nun, China Wood International Holding Co.?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen angibt. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen. Der RSI der China Wood liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46 für die China Wood, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der China Wood von 0,036 HKD zeigt eine Entfernung von -48,57 Prozent vom GD200 (0,07 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 0,04 HKD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der China Wood-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Wood-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Ebenso gab es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen China Wood. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.