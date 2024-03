Was nun, China Aerospace?

Der Aktienkurs des Unternehmens China Aerospace zeigt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -17,82 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,79 Prozent verzeichnet, liegt China Aerospace mit 0,96 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um China Aerospace gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird China Aerospace daher in dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs für China Aerospace beträgt derzeit 5, was eine positive Differenz von +0,41 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Unternehmen derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 89 auf, was bedeutet, dass die Börse 89,81 Euro für jeden Euro Gewinn von China Aerospace zahlt. Dies liegt 74 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 51 liegt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.