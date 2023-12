Was nun, Chang Lan Electric?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chang Lan Electric. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 77,23 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Chang Lan Electric derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der RSI bei 49,61, was bedeutet, dass Chang Lan Electric weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Unterm Strich wird Chang Lan Electric für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Chang Lan Electric im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Chang Lan Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,05 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,8 Prozent im Branchenvergleich für Chang Lan Electric. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,64 Prozent im letzten Jahr, wobei Chang Lan Electric 5,39 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Chang Lan Electric aktuell 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Daher erhält Chang Lan Electric für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.