Was nun, Cedergrenska AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Cedergrenska-RSI liegt bei 16,67, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 52,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cedergrenska derzeit bei 13,33 SEK, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 12,9 SEK, was einem Abstand von -3,23 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 12,62 SEK, was einer Differenz von +2,22 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bei Cedergrenska in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde beobachtet. Insgesamt erhält Cedergrenska daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.