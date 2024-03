Was nun, Cascades?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Cascades im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Cascades, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cascades aktuell 3, was eine negative Differenz von -0,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cascades eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Cascades beträgt aktuell 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" im Durchschnitt ein KGV von 338 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cascades daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte bei Cascades eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst bekommt Cascades daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.