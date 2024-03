Was nun, Carnival?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Carnival als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Carnival-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,41 und ein Wert für den RSI25 von 38,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Basis des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Carnival insgesamt 1 Analystenbewertung, mit einer durchschnittlichen Einschätzung von "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Carnival. Insgesamt erhält Carnival somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertungen der vergangenen zwei Wochen zeigten, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 3 positive Signale, was eine weitere "Gut"-Empfehlung für Carnival ergibt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Carnival in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.