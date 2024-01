Was nun, Carnival?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Carnival-Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen. Besonders negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 4 gute Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter den Investoren und Internetnutzern zeigt ebenfalls eine negative Tendenz für die Carnival-Aktie. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung deuten auf eine schlechte Bewertung hin. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat sich Carnival in den letzten 12 Monaten gut entwickelt. Mit einer Performance von 41,95 Prozent hat das Unternehmen die durchschnittliche Steigerung von 8,2 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche deutlich übertroffen. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors von 3,55 Prozent lag Carnival um 38,4 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Abschließend zeigt die Analyse von 1 Analystenbewertung der letzten zwölf Monate eine neutrale Gesamtbewertung für die Carnival-Aktie. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.